Saltaron la reja para robarle a una jubilada en su casa y cayeron por los tatuajes

Tres delincuentes fueron detenidos en el partido bonaerense de Vicente López acusados de integrar una banda dedicada a realizar entraderas, luego de asaltar a una jubilada de 74 años en su casa en la localidad de Florida y ser identificados por sus tatuajes cuando escapaban en un auto cargado con herramientas utilizadas para robos.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Departamental y de la Comisaría 2da, con apoyo de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), y terminó con la captura de tres sospechosos, dos de ellos de 42 años y el restante de 35.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril alrededor de las 13.25 en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 2600, en Florida, donde los delincuentes ingresaron con fines de robo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los ladrones saltó la reja para entrar a la propiedad. Sin embargo, pocos segundos después de ingresar comenzó a sonar la alarma de la vivienda, situación que obligó al sospechoso a escapar rápidamente junto a sus cómplices.

A partir de las imágenes obtenidas y del análisis realizado mediante cámaras de seguridad y sistemas lectores de patentes, los investigadores lograron reconstruir la fuga de los acusados e identificar el Volkswagen Polo en el que se movilizaban.

Finalmente, en el marco de un operativo cerrojo, los efectivos interceptaron el vehículo sobre Lavalle al 2600 y detuvieron a los tres ocupantes.

Fuentes policiales indicaron que los tatuajes visibles en las imágenes de seguridad fueron claves para reconocer a los sospechosos durante la investigación.

Durante la requisa del auto, los agentes secuestraron destornilladores, alicates, guantes, gorras tipo visera, bolsos, barretas y pasamontañas, elementos presuntamente utilizados para cometer robos bajo la modalidad entradera.

El Volkswagen Polo también quedó secuestrado a disposición de la Justicia, que investiga la posible participación de los detenidos en otros hechos similares cometidos en la zona.