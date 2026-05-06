Destrozó la vidriera de un local para robar, se acostó a dormir y lo despertó la patrulla

Un delincuente destrozó la vidriera de un comercio para robar mercadería y fue detenido horas más tarde mientras dormía sobre un colchón en la calle, luego de ser identificado por agentes de la Patrulla Municipal en el centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió durante una recorrida preventiva realizada por personal municipal, que encontró al sospechoso acostado en la calle luego de haber protagonizado un violento robo contra un local comercial.

“Hermosa mañana, ¿verdad? Parate, dale y ponete contra la pared”, le ordenaron los agentes al despertarlo, mientras el hombre se incorporaba todavía con evidente somnolencia.

Según se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el acusado había roto la vidriera del comercio para sustraer distintos elementos y luego escapó con la mercadería robada.

Al identificarlo, los efectivos le mostraron el video del hecho mientras procedían a colocarle las esposas. “¿Es muy parecido a vos, no? Rompiendo una vidriera, robando cosas a un comerciante que se levanta todos los días para laburar”, le recriminaron los agentes durante el procedimiento.

Mientras lo trasladaban, el detenido lanzó amenazas y aseguró que recuperaría rápidamente la libertad. “Yo salgo de estar en cana en el minuto cero”, repetía el hombre, según quedó registrado en un video difundido por las autoridades locales.

Ante esa actitud, uno de los agentes le respondió: “Te vamos a venir a buscar de vuelta”. “Yo me voy a acordar de tu cara”, contestó el acusado en tono amenazante.

Finalmente, el hombre quedó alojado en la Unidad Penal de Batán, imputado por el robo y los daños ocasionados en el comercio.

Tras el episodio, el intendente Agustín Neme respaldó el accionar de la Patrulla Municipal y afirmó: “Durante años muchos creyeron que podían hacer cualquier cosa en la calle y que nadie iba a intervenir. Eso se terminó, el que delinque cae. No miramos para otro lado, nos hacemos cargo”.