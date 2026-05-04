Quisieron robarle el auto a un policía, su hija estaba por subirse y se defendió a los tiros

Un efectivo que se encontraba de franco de servicio fue asaltado por dos delincuentes que lo bajaron de su vehículo a punta de pistola sin advertir que era policía, lo obligaron a sentarse en la calle y se defendió a los tiros en Florencio Varela. Su hija estaba por subirse al auto cuando irrumpieron los ladrones y la madre la arrancó de los brazos para meterla en su casa.

El hecho ocurrió cerca de las 22.20 en la puerta de la vivienda del agente, ubicada en la calle El Aljibe al 100, donde había estacionado su Peugeot 2008 blanco luego de que descendiera su esposa.

Según las fuentes, en ese momento dos hombres se acercaron a pie, uno de ellos armado, lo amenazaron y lo obligaron a bajar del rodado, tras lo cual lo hicieron sentarse en el suelo mientras se apoderaban del vehículo.

En medio del asalto, la hija salió de su casa, pero al poner un pie en la vereda la madre la hizo entrar rápidamente al advertir la situación. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Cuando los asaltantes ya se encontraban dentro del auto con intenciones de huir, el policía se identificó, dio la voz de “alto” y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra el vehículo, lo que provocó que los sospechosos descendieran y escaparan a pie.

Tras el hecho, personal del Comando de Patrullas y del Grupo Táctico Operativo (GTO) desplegó un operativo cerrojo en la zona y, a unos 500 metros del lugar, en una vivienda situada en la calle La Cautiva al 1600, fue detenido uno de los presuntos autores, identificado como Joel Cejas Peredes (27), quien se había ocultado en el patio delantero del inmueble.

Los investigadores secuestraron en otro domicilio cercano un arma de fuego marca Browning calibre 9 milímetros, un cargador, dos municiones intactas y una campera que habría sido utilizada por los sospechosos.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Pagliuca, quien dispuso la detención del acusado, el secuestro de las armas y la realización de las pericias correspondientes, mientras que uno de los implicados permanece prófugo.