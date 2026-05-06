Messi, Timothée Chalamet y Bad Bunny protagonizan la nueva publicidad de Adidas por el Mundial 2026

El actor nominado al Oscar, Timothée Chalamet, el ganador del Grammy, Bad Bunny y el campeón del mundo Lionel Messi son algunos de los protagonistas de la primera publicidad de Adidas que anticipa el conteo para el Mundial de fútbol 2026.



Bajo la premisa de “A legend is born” o "Nace una leyenda", el protagonista de Marty Supreme narra la historia de un grupo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes llama “Los invencibles”.



La publicidad, que cuenta con la participación de celebridades y deportistas de élite, busca poner el foco sobre estos “tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.



El actor, en llamada con Bad Bunny, decide convocar a un grupo selecto de deportistas para enfrentarse a este pequeño equipo barrial, con el fin de generar expectativa y reivindicar el fútbol callejero.



Previamente, la marca deportiva había publicado otra publicidad con los nombres de los participantes de este equipo que se enfrentará a los tres jóvenes.



Con Messi en la cabeza y Chalamet en la punta, los demás seleccionados de Adidas son:



BAD BUNNY

LAMINE (Lamine Yamal)

BELLINGHAM (Jude Bellingham)

RODMAN (Trinity Rodman)

DEMBÉLÉ (Ousmane Dembélé)

RAPHINHA

PEDRI

WIRTZ (Florian Wirtz)

S. GIMENEZ (Santiago Giménez)

ZIDANE (Zinedine Zidane)

BECKHAM (David Beckham)

DEL PIERO (Alessandro Del Piero)



La fecha de estreno de la publicidad será para el próximo jueves 7 de mayo.