Un impactante tornado en Las Flores dejó heridos, una casa destruida y gran parte de la ciudad quedó sin luz

Mientras el área metropolitana de Buenos Aires atravesaba una madrugada con intensas lluvias, ráfagas y calles inundadas, un tornado sorprendió ayer por la tarde al partido bonaerense de Las Flores y provocó severos daños.

EL hecho se registró en el paraje Harosteguy, ubicado a unos 12 kilómetros del casco urbano, en medio de una tormenta que avanzó con fuerte actividad eléctrica y vientos intensos.

Una vivienda fue destruida casi por completo y sus ocupantes quedaron atrapados entre los escombros y debieron ser rescatados por los bomberos.

Al respecto, el segundo jefe de Bomberos de Las Flores, Matías Pais, relató: “Llegamos y nos encontramos todo este panorama desolador, bastante duro. Nos abocamos a sacar a la persona atrapada, el chico de 18 años”.

"La casa quedó totalmente destruída. Gracias a Dios ellos está bien. Cuando recibimos el llamado fue con personas atrapadas, se encuentran bien. Había una persona atrapada y tres familiares más lastimados pero no atrapados. Es una zona de destrucción total”, desarrolló.

Y confirmó: “Más de una hora estuvimos para sacarlo”.

Según medios locales, cuatro integrantes de una familia fueron rescatados y trasladados al hospital de Las Flores con diferentes heridas, aunque fuera de peligro.

El tornado también derribó árboles, postes y tendidos eléctricos, lo que dejó a buena parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante varias horas.

Vecinos y automovilistas registraron imágenes del momento en que una columna descendía desde las nubes cerca de la Ruta Nacional 3. Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y mostraron la magnitud del fenómeno meteorológico.

Un propietario del campo afectado, que alquila el espacio, expresó: “La casa estaba bien, todo bien hecho. Esto levantó un tractor y lo tiró al suelo. Es increíble la fuerza del viento”.

“Nunca vi algo así. Un desastre, no sé lo que pasaron ellos (la familia), se te viene todo encima, milagrosamente se salvaron. Lo demás se arregla”, sumó.

Distintas cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban trabajando este jueves para despejar caminos y restablecer servicio de energía eléctrica.

El temporal también castigó al AMBA:

La tormenta que avanzó durante la madrugada sobre el AMBA provocó serios inconvenientes en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano.

Las ráfagas de viento, acompañadas por una intensa caída de agua, generaron calles anegadas, autos varados, caída de árboles y problemas en el suministro eléctrico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones inestables continuarán durante las próximas horas, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas fuertes en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires.