“Ni en pedo se va Adorni”: Milei ratificó al jefe de Gabinete en su cargo y anticipó que presentará su declaración jurada antes del 31 de julio

Luego de las sorpresivas declaraciones de Patricia Bullrich, en las que pidió que Manuel Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, el presidente Javier Milei aseguró que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, explicó Milei.

Posteriormente, el Presidente volvió a decir que todo el asunto es una campaña en su contra: “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución”.

Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

Y ratificó que no echará a Adorni: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

“El Presidente soy yo”:

En la misma línea, Milei desafió a quien quisiera pedirle que el jefe de Gabinete dé un paso al costado: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. Yo he protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias”.

Y agregó: “Sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”. En tanto, defendió de forma contundente al jefe de Gabinete: “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”.

Y sumó: “Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina, cosa que estoy haciendo. El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no, y no hay ningún problema. Si en el medio por hacer las cosas bien se deteriora la imagen, bueno, la vida”.

Bullrich: “Estirar esto de Adorni no tiene ningún sentido”:

Previo a las palabras de Milei, la senadora Patricia Bullrich le reclamó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó en una entrevista.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

Bullrich sostuvo que para Adorni “ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana”.

“Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. El tiene en sus manos la herramienta para hacerlo”, remarcó Bullrich, que además dijo que habla de estos temas con “sinceridad” con el presidente Javier Milei.

La jefa del bloque oficialista del Senado advirtió que “estirar esto es una agonía y no tiene sentido”. Hizo notar que “ya se abrió el plazo para la declaración jurada de bienes, la presenta y el Presidente decidirá qué hacer al respecto”.