La siguieron a la salida del banco y le dieron una paliza para robarle una suma millonaria

Una mujer de 48 años fue víctima de un violento asalto luego de retirar una suma millonaria de una sucursal bancaria en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús, donde fue seguida por delincuentes y atacada a golpes cuando se dirigía a un supermercado.

El hecho ocurrió cerca de las 13 en la intersección de las calles Perón y Mendoza, cuando la víctima, identificada como Jessica Resquin, acababa de salir de una sucursal del Banco Francés y comenzó a ser perseguida por al menos dos motochorros.

Uno de los asaltantes, que llevaba el rostro cubierto, simulaba hablar por teléfono para no despertar sospechas y se abalanzó sobre la mujer cuando caminaba por la vereda. Al advertir la situación, la víctima intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada a pocos metros.

“¡Soltá el bolso, te dije!”, le gritó el delincuente en medio del ataque, de acuerdo al testimonio recabado por los investigadores.

Durante el forcejeo, la mujer se resistió y cayó al suelo, momento en el que el agresor le aplicó al menos dos golpes de puño en el rostro que la dejaron tendida en la vereda, tras lo cual logró arrebatarle la mochila con el dinero.

Un comerciante de la zona observó la secuencia desde la puerta de su local, aunque no intervino ante la violencia del hecho.

Tras concretar el robo, el atacante huyó a bordo de una moto en la que lo esperaba un cómplice con el motor en marcha, y ambos escaparon a gran velocidad.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría 7ma. de Lanús, mientras que los investigadores analizaban imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del asalto.

No se descarta la participación de un posible “entregador”, ya que los delincuentes habrían seguido a la mujer desde la entidad bancaria, por lo que las sospechas alcanzan también a personas con acceso a información sobre la operatoria realizada.