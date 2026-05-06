Marcaban casas con bolsas de basura, volvían al otro día para robarlas y entraban bailando

La banda marcaba viviendas de zona norte con bolsas de basura para detectar si había movimiento, regresaba al día siguiente para concretar los robos y uno de sus integrantes quedó filmado entrando a una casa mientras bailaba y escuchaba música con auriculares. Por el caso fueron detenidos tres sospechosos en Exaltación de la Cruz y hay un prófugo.

Fuentes judiciales informaron que dos de los detenidos fueron identificados como Ramiro Joaquín Loberse y Maura Gisele Páez, imputados por el robo cometido el 27 de marzo último en una vivienda situada sobre la calle Pellegrini, en Capilla del Señor.

La causa es investigada por la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, con colaboración de efectivos de la Estación de Policía Comunal y el aporte de cámaras municipales y privadas.

Según la reconstrucción del expediente, el 26 de marzo, un día antes del robo, uno de los sospechosos pasó frente al domicilio mientras hablaba por teléfono y observaba la vivienda.

Minutos después dejó una bolsa de basura en la puerta de ingreso, maniobra que para los investigadores funcionaba como un método de “marcación” para determinar si había habitantes en el inmueble.

“‘No hay nadie’”, interpretaron los pesquisas sobre la señal utilizada por la banda para detectar casas sin movimiento.

Las cámaras de seguridad también registraron otra escena llamativa: al día siguiente, Loberse y Muñoz ingresaron al predio realizando una especie de coreografía y con auriculares colocados, mientras avanzaban hacia la propiedad.

Los acusados actuaban con una distribución previa de roles y bajo un plan organizado. Primero realizaban tareas de vigilancia y marcación del domicilio y luego regresaban durante la noche para ejecutar el robo.

En esa oportunidad, los sospechosos neutralizaron la iluminación del garaje para evitar levantar sospechas, se dirigieron hacia la parte trasera de la vivienda y más tarde forzaron el vidrio de una puerta.

Una vez dentro, se apoderaron de una llave y de una herramienta utilizada para trabajar vasos de caballos, aunque finalmente escaparon cuando se activó la alarma.

La investigación permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho mediante el análisis de cámaras privadas, registros del Centro de Apoyo Vecinal, cruces de comunicaciones telefónicas, bases de datos y antenas de telefonía celular.

Ese trabajo permitió vincular a los sospechosos entre sí y con el recorrido del vehículo utilizado en la maniobra, según indicaron las fuentes.

Con las pruebas reunidas, la jueza de Garantías N.º 1 de Zárate-Campana, Graciela Adriana Cione, ordenó cuatro allanamientos en Capilla del Señor, Parada Robles y Villa Adelina.

Durante uno de los procedimientos, Loberse intentó escapar: se desprendió de las sujeciones, empujó a un policía y corrió por la calle Alem hasta ingresar a una vivienda ubicada sobre Lavalle, donde finalmente fue reducido tras oponer resistencia.

En otro de los domicilios allanados, en Villa Adelina, los efectivos no lograron localizar a Muñoz, aunque secuestraron un vehículo y teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

La hipótesis fiscal sostiene que la organización tendría radio de acción en distintos sectores de la zona norte bonaerense y habría contado con apoyo local para seleccionar las viviendas y ejecutar las entraderas.

La causa fue caratulada de manera provisoria como “robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda”.