Reventó el tambor para robar una moto y un policía le apuntó a la cabeza para detenerlo

Un delincuente fue detenido en la localidad de General Pacheco luego de robar una moto en la calle, escapar a toda velocidad esquivando autos y ser interceptado por un patrullero que le cerró el paso mientras un efectivo lo reducía a punta de pistola.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando operadores del Centro de Monitoreo advirtieron que un hombre forzaba el encendido de una moto estacionada mediante una herramienta casera. En cuestión de segundos, el sospechoso logró ponerlo en marcha y se dio a la fuga.

Ante la situación, se dio aviso inmediato al móvil más cercano y se activó un operativo cerrojo para interceptar al prófugo. Durante la huida, el sospechoso circuló a alta velocidad y realizó maniobras evasivas entre el tránsito.

Finalmente, en la intersección de Colectora Este y Mermoz, un patrullero logró cruzarse en su camino y bloquearle el paso, lo que permitió su detención. Según se observa en las imágenes, uno de los efectivos descendió del móvil y le apuntó para lograr su detención sin que se registraran heridos.

Del procedimiento participaron agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes trasladaron al detenido a la comisaría correspondiente.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras que el rodado sustraído fue recuperado. Las autoridades destacaron que el rápido accionar del sistema de monitoreo local permitió seguir el recorrido del imputado y concretar su aprehensión a pocas cuadras del lugar del robo.