Hacían entraderas con la ayuda de un policía y robaron en la casa de un juez: 12 detenidos

Ya son 12 los detenidos de una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad “entraderas” y "escruches", conocida como “la banda de los camaleones” y acusada de haber asaltado la vivienda de un juez. Entre los acusados hay un efectivo de la Policía Bonaerense que actuaba como facilitador de información y encargado de liberar la zona.

La última novedad del caso fue la detención de dos jóvenes en nuevos allanamientos realizados en las últimas horas, uno de los cuales está señalado como integrante activo de la estructura criminal que participó del asalto al magistrado, mientras que la mujer es sobrina de otro de los miembros de la banda que permanece prófugo y con pedido de captura.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 11 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Vanesa Soluoto, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4, encabezado por el juez Pino Guevara, y se originó a partir de un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2025.

Ese día, un magistrado del Poder Judicial fue víctima de una violenta entradera en su domicilio, donde al menos cinco delincuentes armados lo redujeron y le sustrajeron dinero, objetos de valor y armas de fuego, para luego escapar en un vehículo de apoyo.

A partir de ese hecho, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó tareas de inteligencia que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimientos encubiertos, lo que permitió reconstruir la estructura de la banda, identificar a sus integrantes y determinar sus roles dentro de la organización.

Con las pruebas reunidas, el 31 de marzo último se realizaron 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, que derivaron en seis detenciones y nueve aprehensiones, además del secuestro de armas de fuego, municiones, vehículos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En una segunda etapa de la investigación, los pesquisas detectaron la participación de un policía bonaerense en actividad, quien se desempeñaba en el Gabinete Técnico Operativo de una comisaría y que, según la acusación, brindaba información clave a la banda, les otorgaba protección y liberaba las zonas donde se concretaban los robos.

El efectivo fue detenido el 14 de abril tras dos allanamientos realizados en la localidad de Gregorio de Laferrere, en los que se incautaron armas, teléfonos celulares, una moto con pedido de secuestro por robo, dinero en divisas extranjeras y su credencial policial.

A raíz de su detención, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso su desafectación de la fuerza, mientras avanza la investigación para determinar su grado de participación en la organización y su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Finalmente, en una tercera etapa desarrollada el 4 de mayo, se concretaron nuevos procedimientos con cuatro allanamientos y órdenes de detención adicionales, que permitieron apresar a dos sospechosos más y secuestrar armas, municiones, pasamontañas, precintos, un vehículo y vestimenta utilizada en los robos.

Con estos resultados, la causa acumula un total de 21 allanamientos y 12 personas detenidas, mientras que los investigadores continúan con tareas de inteligencia para dar con al menos tres prófugos con pedido de captura vigente.

Entre los elementos secuestrados a lo largo de la pesquisa se contabilizan diez armas de fuego —entre ellas una pistola semiautomática—, un chaleco antibalas, siete vehículos, 22 teléfonos celulares, herramientas de efracción, equipos de comunicación y dinero en efectivo en pesos y dólares.

Según las fuentes, los integrantes de la organización utilizaban distintos roles y modalidades para concretar los robos, lo que les valió el apodo de “los camaleones”, al poder adaptarse a diferentes escenarios y objetivos. La investigación continúa para determinar la totalidad de los hechos en los que habrían participado.