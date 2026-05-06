Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en una pista clandestina

En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), llevaron adelante un importante operativo en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, donde interceptaron una avioneta en una pista clandestina, secuestrando más de 400 kilos de cocaína. Asimismo, fueron detenidas ocho personas vinculadas a una organización narcocriminal.



La investigación, desarrollada durante 45 días, contó con la intervención de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, con la participación del Fiscal Federal Matías Scilabra, y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

La causa se inició a raíz de un auscultamiento de un abonado telefónico aportado por DEA surgiendo que estaba vinculado a vuelos clandestinos de narcotráfico desde Bolivia, profundizándose mediante tareas de investigación, vigilancia y seguimiento realizados por brigadas y grupos especiales desplegados en la zona. También la información originaria indicó que dicho abonado tenía conexiones con José Pedro Rojas Velasco, alias "Pepa", piloto y miembro de la organización narcotraficante de Sebastián Marset, asesinado en Bolivia el 26 de abril del corriente año.



El procedimiento se desarrolló en el marco del nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, cuya dinámica de trabajo permitió una articulación ágil y eficiente entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas federales intervinientes, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo las capacidades investigativas y operativas frente a organizaciones criminales complejas.

Se diagramó un operativo complejo con el Escuadrón Aéreo (helicóptero) y grupos especiales GEOF y GE1 (francotiradores y grupos de asalto) ocultos para interceptar la aeronave. También se destacaron brigadas operativas (escuchas, seguimientos, vigilancias) y personal técnico (drones, cámaras ocultas, comunicación satelital) debido a la falta de cobertura celular.

Como resultado de las mencionadas tareas investigativas, el personal detectó el arribo de una aeronave a un campo investigado en inmediaciones del establecimiento “Don Julio”. En ese momento, se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.

Fueron detenidas ocho personas —entre ellas el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana— y se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína.

Asimismo, se incautaron dos camionetas (Toyota Hilux y Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, 16 teléfonos celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal.

En el marco de la ampliación de la investigación, brigadas de la División Operaciones Federales —con intervención de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes— realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal.