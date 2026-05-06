“Adorni es el cajero de Karina Milei”: explosivas declaraciones de Marcela Pagano contra el Jefe de Gabinete

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, la diputada nacional Marcela Pagano, que este martes pidió que el jefe de Gabinete, sea detenido por supuestos “aprietes” a un testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito, volvió a apuntar contra el también vocero de del presidente Milei.

Lo acusó de realizar maniobras ilícitas relacionadas al manejo de dinero dentro de su cartera en el Gobierno y aseguró que es el “cajero de Karina Milei”.

“Se cobran entrevistas con determinados funcionarios claves, ministros. Adorni es el cajero de Karina, así como (Javier) Lanari (el secretario de Comunicación y Prensa) es el vocero de Adorni. Adorni también cobraba, para reunirte con él tenías que poner plata“, afirmó la legisladora en una entrevista.

En este marco, la diputada de Coherencia afirmó que quienes querían mantener una reunión con Adorni debían pagarle un monto determinado a su segundo. “Lanari es el que llevaba los bolsos e iba y venía recolectando“, aseguró.

La previa a las últimas declaraciones:

Pocas horas antes de sus declaraciones, Pagano había radicado una denuncia ante la Justicia en la que acusó a Adorni de extorsionar al contratista Matías Tabar —quien remodeló la casa del vocero en el country Indio Cuá— a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración.

La remodelación de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz incluyó la construcción de una pileta climatizada que le habría demandó unos US$9000 y una cascada que salió US$3500 dólares. Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gobierno y su esposa, Bettina Angeletti, dio un giro, ya que sumados a los otros gastos en efectivo y viajes, la suma que el funcionario debería justificar supera sus ingresos declarados.

"Adorni se enamoró del poder", afirmó Pagano. También se refirió al jefe de Gabinete y aseguró que "con Marcelo Grandío son socios de hecho". "Adorni está usando su poder para entorpecer la investigación", confirmó.

En otro tramo de la entrevista, Pagano también apuntó a la supuesta organización que mantenían dentro de La Libertad Avanza. “Ellos generaron una estructura de negocios en la que involucraron a la mujer de Adorni con una consultora de coaching ontológico en donde ‘hacían trencitos’ y ‘hacían respirar’ a gente que trabajaba, por ejemplo, en el área petrolera", deslizó.

“Básicamente, ahí tienen la justificación de cómo ingresaba dinero de empresas de primera línea, casi todas ellas, diría, vinculadas al Estado, por ejemplo, YPF. El dinero ingresaba mediante una consultora creada en el año 2024 y a medida que Adorni ascendía en su carrera en el Poder Ejecutivo; así ingresaba dinero para Adorni y no sabemos si lo repartía... La presunción es que sí”, desarrolló.

“Ingresaba porque cobraban las entrevistas a empresarios en audiencias públicas pero que se hacían a escondidas", denunció.

Enfrentamiento con Lemoine:

Luego de que la libertaria la acusara en X de ser parte de la “manga de hijos de puta” que “difaman” a Adorni al compartir el testimonio de Tabar ante la Justicia, Pagano le respondió y la acusó de ser “empleada de Karina Milei”.

“Lilia es empleada de Karina, es la vocera de Karina. Yo no hablo mucho de ella porque me parece un personaje menor en la política; la usan para hacer cosas que un personaje con mayor raciocinio y decoro no haría, utilizando una situación muy personal de ella que tiene que ver con una enfermedad que ella desea no tratar", consideró

Y sumó: “Creo que se abusan de Lilia Lemoine y la utilizan para hacer ciertas cosas que otras personas en su sano juicio dentro de LLA jamás dirían o harían".

También, redobló la apuesta: “Ella no mide consecuencias o producto de su trastorno puede hacer cualquier cosa. Yo no me meto con el títere, a mí me importa lo que hace el titiritero y el titiritero es Karina Milei".

”Hoy políticamente es un cadáver”:

Paulo Vilouta lanzó críticas al Gobierno al referirse a la situación de Manuel Adorni y el manejo político del tema.

“Perdiendo tiempo bendito en un país donde no nos sobra nada ni tampoco nos sobra tiempo. Lejos de preocuparnos por la gestión de Milei, es la gestión de la Argentina. Insistir con un blindaje a un personaje que hoy políticamente es un cadáver, es absolutamente imposible”, desarrolló el periodista.

Y continuó: “Manuel Adorni tiene una imagen negativa de 74%. Casi igual que Alberto Fernández o que el sindicalismo en Argentina que huele a lo peor de lo peor. El Gobierno insiste, a qué están jugando, estamos perdiendo tiempo bendito atrás de un personaje que hoy no puede demostrar absolutamente nada”.