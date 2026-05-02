Estuvo cautiva dos meses en un taller clandestino de costura de un boliviano: pasaba hambre y la obligaba a vender

Efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A fueron desplazados a un inmueble ubicado en la calle San Pedro al 5700, alertados por vecinos que indicaban que una mujer, también de nacionalidad boliviana, solicitaba auxilio tras la reja de una casa.

Al arribar al lugar, los efectivos detectaron que la mujer, de 53 años, se encontraba encerrada en la vivienda y, en un estado de ataque de nervios, contó que hacía dos meses que la tenían allí obligada a trabajar en un taller de costura y a concurrir a la feria La Salada, en Lomas de Zamora, a vender los productos. Además, agregó que pasaba hambre.

Al ingresar al domicilio, rescataron a la víctima. En el lugar se hallaron gran cantidad de prendas de vestir, camperas, chalecos, máquinas de costura, mesas de corte, moldes, rollos de telas, hilados, anotaciones y otros elementos referidos a las tareas de un taller.

Los efectivos lograron identificar al sospechoso, un boliviano de 66 años, que en un primer momento intentó evadirlos. Luego se comprobó que era el responsable del lugar, por lo que quedó detenido.

En el lugar del hecho se hizo presente personal de la División Trata de Personas para asistir a la víctima, resguardando su integridad y brindándole asistencia psicológica.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 23 de la doctora Cavallero, dispuso el arresto del imputado, el secuestro de los elementos encontrados en el taller y la intervención a la División Investigaciones Comunales 9.