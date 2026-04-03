Chicaneó y se quedó afuera: Di Zeo se perdió el triunfo de Boca ante Talleres por el derecho de admisión

El jueves por la noche Boca le ganó a Talleres 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Una de las particularidades del encuentro es que se jugó con ambas hinchadas. En ese sentido, miles de hinchas del Xeneize se acercaron pero no todos pudieron entrar.

Rafael Di Zeo, el líder de “La 12” tomó un vuelo en Aeroparque y viajó hasta el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Sin embargo, apenas puso un pie en Córdoba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), comisionada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, lo notificó de que continuaba vigente el derecho de admisión.

Sobre el barra brava pesa desde noviembre de 2024 derecho de admisión en el marco del programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad Nacional, que en Córdoba se implementa desde el mismo año a partir de un convenio entre la cartera nacional y provincial. En la práctica Di Zeo tiene prohibido el ingreso y permanencia a cualquier evento deportivo que se realice en todo el territorio nacional, por tiempo indeterminado.

Horas después, Di Zeo subió una foto a redes fumando un habano con un provocativo texto: “Acá preocupado por el derecho de admisión y por lo que inventa Gustavo Grabia”. A pesar de las chicanas, no logró ingresar.

Secuestros y demoras

En la previa del partido, se registraron 13 derechos de admisión. Se secuestraron 91 gramos de marihuana y 20 gramos de cocaina, además de bebidas alcohólicas y elementos corto punzantes. En total fueron controlados un total de 21 colectivos, además de vehículos particulares.