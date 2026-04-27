"Bajala o la mato": violento robo con una anciana discapacitada dentro del auto

Una anciana con discapacidad que se encontraba dentro de un auto fue rescatada por sus familiares segundos antes de que un grupo de motochorros armados robara el vehículo, en un violento hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El episodio se registró cerca de las 17.30 en la intersección de las calles Palacios y Morelos, donde cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaron a la familia con fines de robo.

El momento de mayor tensión se vivió cuando los asaltantes intentaron llevarse el auto con la mujer aún en el interior, quien no podía descender por sus propios medios debido a su movilidad reducida.

“¡Bajala o la mato a la vieja!”, gritó uno de los delincuentes, mientras familiares y vecinos imploraban que detuvieran la maniobra. “Pará, vas a lastimar a la señora”, se escucha en medio de la desesperación.

Ante la situación, los hijos de la víctima lograron asistirla con su andador y bajarla del vehículo en cuestión de segundos, evitando que fuera llevada por los ladrones.

Una vez consumado el descenso, uno de los asaltantes abordó el Peugeot 208 y escapó, mientras sus cómplices huyeron en las motos que utilizaron como apoyo.