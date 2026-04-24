“No me gusta hablar de plata cuando hay gente que labura doble turno”: la reflexión de Davoo Xeneize

En el mundo del streaming, donde el éxito suele medirse en visualizaciones y contratos millonarios, Davo Xeneize volvió a demostrar por qué es una de las figuras más respetadas y queridas de la comunidad.

En una entrevista, el joven analista de fútbol reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los creadores de contenido frente a su audiencia.

Fue tajante al explicar por qué mantiene un perfil bajo respecto a sus ingresos económicos: "No me gusta hablar de la plata que gano. Mucha gente labura doble turno y llega con lo justo a fin de mes. Si esa gente en su tiempo libre elige verte a vos y estás hablando de lo que ganás, me parece horrible".

Para el streamer, presumir el éxito financiero frente a personas que atraviesan dificultades económicas es una falta de respeto y una desconexión con la realidad: "Todo lo que yo gané es por esa gente. A esa gente la tenés que acompañar".

Además de la empatía con el trabajador, Davo criticó la necesidad de validación externa a través del dinero: "Hay un vacío si tenés que demostrar la plata que ganás para sentirte bien". Esta postura lo aleja del estereotipo del influencer ostentoso y lo posiciona como un referente con valores sólidos, algo que sus seguidores le reconocen en cada transmisión.

"Todo lo hago por ella":

El streamer se refirió a su madre como la más importante de su vida y expresó: "Todo lo que hago, lo hago por mi mamá. Ella me motiva. Siempre luchó porque pueda tener la mejor educación y que nunca me falte un plato de comida".

Además, agregó: "No sé cómo devolvérselo. Siempre confió en mí. No había muchos condimentos para pensar que pudiera salir adelante, pero se la jugó siempre por mí".

Su fanatismo por Riquelme y el encuentro con Messi:

Davoo habló de Juan Román Riquelme, su máximo ídolo de toda la historia de Boca: "Román es mi abuelo, mi infancia, mi viejo. Es la razón por la que amo el fútbol".

"Desde que tengo conciencia, conciencia de vida, Riquelme es mi máximo ídolo", afirmó.

Contó también cómo fue encontrarse con Messi en un stream junto a Luis Suárez y el momento en que se preguntó "¿Cómo yo llegué a hablar con Messi, boludo?".

Momentos complicados de su vida:

Davoo se abrió sobre el momento difícil de su vida ya siendo streamer y recordó: "A nivel laboral estaba muy bien, pero a nivel personal no la estaba pasando tan bien. Aunque no parezca”.

“Cuando a Boca le va bien, los streams salen mejor”, dijo.

Y agregó: "No sé por qué necesitaba sentirme querido. Fui a Luzu y me sentí muy querido".