Iban tres en una moto y lo encerraron para robarle: aceleró a fondo para salvarse

Un motociclista logró escapar de un intento de robo protagonizado por tres delincuentes que se desplazaban en una moto y buscaron encerrarlo para sustraerle el vehículo en Cañuelas, en un hecho ocurrido a metros del Estadio Arín y que quedó registrado por una cámara colocada en el casco de la víctima.

El hecho ocurrió sobre la calle San Juan, a metros del Estadio Arín, y quedó registrado por una cámara colocada en el casco de la víctima.





Todo comenzó cuando regresaba a su vivienda y circulaba detrás de un camión, momento en el que fue interceptado por los sospechosos, quienes intentaron concretar una emboscada.

Según se observa en las imágenes, los asaltantes trataron de cerrarle el paso, pero no llegaron a exhibir armas. En medio de la maniobra, uno de los delincuentes le gritó: “¡Dame la moto!”.

Ante esa situación, el motociclista aceleró bruscamente y logró esquivarlos, evitando así el robo y alejándose del lugar sin sufrir heridas.

La víctima aseguró que logró identificar a dos de los sospechosos: “Por lo que pude notar, dos de ellos eran ‘Los Mellis’, que andan robando motos en todo Cañuelas”, afirmó.

El intento de asalto se suma a una serie de hechos de inseguridad registrados en la zona, lo que genera preocupación entre los vecinos por la modalidad de ataques cometidos por motochorros.