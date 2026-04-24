"Voy a ser candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad": la confirmación de Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones 2027

En el marco de una entrevista radial, Larreta se lanzó a la Jefatura de Gobierno del próximo año, dejando de lado cualquier apetencia presidencial.

“La Ciudad está triste, abandonada, no hay una obra grande de cambios. No te pido que hagan el Paseo del Bajo todo el tiempo, pero no hay una. No hay cambio, no hay transformación, volvimos para atrás. Voy a ser candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad”, expresó Rodríguez Larreta.

Y afirmó: “La pena que me da cuando camino la Ciudad, me rompí el alma laburando durante 16 años y reunirme con los vecinos y la primera palabra que me dicen es ‘mugre’, te querés matar”.

El cierre de la sala de periodistas y cuestionamientos al presente del PRO:

“Es un disparate cerrar la sala de periodistas. Lo comparo con Cuba, Venezuela, Irán que son países en lo que se restringe la libertad de prensa”, dijo Larreta.

Por otro lado, indicó: “Veo al PRO confuso y contradictorio, perdió identidad, no sabemos dónde están parados porque, por un lado, dice que toma distancia y en el Congreso acompaña todo lo que Javier Milei plantea”, indicó, mientras que, al ser consultado hacer a de si mantuvo diálogo con Mauricio Macri, manifestó: “No hable con él porque, por ahora, no tengo nada en común, no tengo coincidencias”.

Asimismo, afirmó no sabe "dónde está parado" el partido de Mauricio Macri y que, aunque siempre está "abierto al diálogo", hoy no tiene "nada en común con él".

Las críticas a Jorge Macri:

En una reciente entrevista, Jorge Macri dijo que no le iba a pagar a las empresas que recolectan la basura porque están haciendo mal su trabajo. Al respecto, Larreta expresó: “Dos años y medio de gobierno y se enteró ahora de que están trabajando mal con la basura? Parece una joda".

No es la primera vez que Larreta se manifiesta en tono crítico a la actual gestión de la Ciudad. En las últimas tormentas donde las fuertes lluvias dejaron zonas de CABA como Av. Libertador y Dorrego en Palermo con agua hasta las rodillas, a través de sus redes sociales expresó que “falta gestión”.

En otra ocasión señaló que “Jorge Macri tras ganar la elección iba a continuar el trabajo nuestro y apenas asumió dijo ‘vamos a poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo’. No se escucha a los vecinos, no se los atiende”.

Más allá de las críticas, en un punto coincidió con Macri: "sobre la vuelta de los visitantes coincido con el Jefe de Gobierno. No se pueden destinar mil policías para eso".

¿Alianza con el kirchnerismo?

“El kirchnerismo es el pasado, hay que mirar para el futuro. En todas las elecciones estuve en contra, estoy enfrente del kirchnerismo”, aseguró el legislador respecto a una potencial alianza.

¿Amistad con Aníbal Fernández?

Ante la consulta del entrevistador respecto a los dichos de Fernández sobre una supuesta amistad con él, Larreta respondió: “¿Amigo de Aníbal Fernández? no hablo hace 15 años".

Y aclaró: “Cuando yo estaba en el Gobierno de la Ciudad interactuaba con el Gobierno Nacional y ni me acuerdo si estaba. Interacción de laburo”.