Oferta de sexo en la calle, droga y 8 mujeres demoradas en la zona roja de Flores

La Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo de saturación y prevención en la zona de Plaza Flores, que terminó con ocho contravenciones por oferta y demanda de sexo en la vía pública, seis hombres aprehendidos por tenencia para consumo personal y la clausura de un albergue transitorio y un kiosco por falta de documentación.

El operativo se realizó durante la noche con un despliegue preventivo en distintos puntos del barrio y que contó con la participación de los oficiales de la Comisaría Vecinal 7 y la Agencia Gubernamental de Control.

Como resultado del operativo, se labraron ocho contravenciones por la infracción de oferta y demanda de sexo en la vía pública.

Además, se procedió a la aprehensión de seis hombres por tenencia para consumo personal, quienes fueron notificados y luego soltados en el lugar.

En paralelo se inspeccionaron distintos locales comerciales. Entre los objetivos fiscalizados fue clausurado un albergue transitorio ubicado sobre San Pedrito, que no cumplía con la reglamentación vigente, y un kiosco sobre la misma calle, también en infracción.