Bombones, globos y una violenta entradera de falsos repartidores: "¡Ayuda!"

Tres delincuentes de entre 23 y 33 años fueron detenidos en el partido bonaerense de Ituzaingó, acusados de integrar una banda que simulaba entregas a domicilio para cometer entraderas, luego de un operativo cerrojo realizado por la Policía.

El hecho ocurrió cuando una joven de 25 años abrió la puerta de su vivienda, ubicada sobre la calle Balbín, tras escuchar el timbre y recibir el aviso de un supuesto envío. “Tengo un pedido para T.”, le dijeron, mencionándola por su nombre, lo que hizo que no sospechara de la maniobra.

Uno de los falsos repartidores la tomó del cuello y, en ese momento, se sumaron cuatro cómplices para meterse adentro de su casa a la fuerza.

En medio de la situación, una amiga de la víctima logró escapar hacia la calle mientras era perseguida por uno de los asaltantes encapuchados. “¡Ayuda, nos están robando! Llamen a la Policía”, gritaba, en un intento desesperado por alertar a los vecinos.

A raíz de esa reacción, los delincuentes desistieron de concretar la entradera, aunque alcanzaron a sustraer un arito de oro antes de darse a la fuga en dos vehículos: un Renault Sandero azul y un Volkswagen Vento que actuaba como apoyo.

Tras el alerta, se montó un operativo cerrojo a cargo de la Departamental y personal de la comisaría 3ra., que permitió interceptar el Vento en la intersección de la avenida Rivadavia y Ventura Alegre. En el procedimiento, los efectivos secuestraron el rodado y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos poseen antecedentes por robo agravado, hurto, encubrimiento y portación ilegal de arma de guerra, indicaron las fuentes.

En tanto, los investigadores continúan con las tareas para dar con el resto de los integrantes de la banda, uno de los cuales, según se estableció, vivía en un country de Pilar.