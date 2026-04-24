Policías disfrazados de payasos detuvieron al “Gordo Pey”, el narco más buscado

Un inédito operativo encubierto en el que policías se disfrazaron de payasos permitió la detención de Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pey”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la zona norte del conurbano bonaerense, y de su pareja, Joana Giménez.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial San Martín, dirigida por la fiscal Alejandra Maico.

Los agentes desplegaron un amplio operativo investigativo y operativo de carácter encubierto para establecer el paradero del imputado, quien permanecía prófugo en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Como parte de la estrategia, los efectivos utilizaron una camioneta con parlantes que recorría el barrio anunciando la llegada de un circo para niños, lo que permitió montar vigilancia sin levantar sospechas, incluso con personal policial disfrazado de payasos.

La investigación determinó que la organización liderada por Bravo presentaba una estructura orgánica y jerarquizada, con roles definidos entre sus integrantes, quienes coordinaban maniobras ilícitas mediante plataformas digitales de difícil rastreo para eludir los métodos tradicionales.

De acuerdo a las fuentes, los miembros cumplían funciones específicas vinculadas a la administración de puntos de venta, distribución de estupefacientes y resguardo de sustancias ilícitas en inmuebles destinados al acopio.

Además, se estableció que se trataba de una organización con fuerte dominio territorial, sostenido mediante el uso sistemático de la violencia, intimidación y amenazas calificadas con armas de fuego, incluyendo hechos de homicidio, lo que generaba temor en vecinos y terceros para asegurar el control de las zonas de comercialización.

La pesquisa tuvo un punto de inflexión el 1 de abril cuando en la intersección de las calles Primero de Agosto y Beruti, en José León Suárez, efectivos policiales interceptaron un vehículo Chevrolet Cruze gris ocupado por dos hombres vinculados al entorno directo del prófugo.

En ese procedimiento fue aprehendido Iván Abel Bravo, sobrino de “El Gordo Pey”, a quien se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Glock con numeración suprimida, municiones, dinero en efectivo, un teléfono celular y sustancias estupefacientes. En tanto, también fue identificado el conductor del rodado, Emiliano Horacio Recalde.

A partir de ese hecho se conformó una comisión especial de investigación, integrada por personal especializado, que llevó adelante tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de los movimientos del entorno familiar y delictivo del principal investigado.

Las primeras averiguaciones permitieron descartar que los prófugos se encontraran en Bella Vista, provincia de Corrientes, y posteriormente se estableció que cambiaban de ubicación de manera constante, alquilando viviendas temporarias y quintas en distintas localidades del oeste bonaerense, entre ellas Moreno y General Rodríguez.

Con el avance de la investigación, se detectó una permanencia sostenida en el barrio Martín Fierro, donde mediante vigilancia encubierta se logró identificar el inmueble en el que se ocultaban Bravo y Giménez junto a sus hijos menores de edad.

En el operativo final, los efectivos observaron salir del domicilio a Giménez, quien al advertir la presencia policial intentó escapar e ingresar nuevamente a la vivienda, pero fue rápidamente reducida y detenida.

Luego se realizó la irrupción en el inmueble, donde fue localizado Bravo, quien ofreció resistencia al accionar policial, aunque finalmente fue neutralizado y detenido.

Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pey”, y de Joana Giménez, la desarticulación del núcleo operativo investigado, el secuestro de un arma de guerra, municiones, dinero y estupefacientes, y la puesta a disposición judicial de todos los implicados.