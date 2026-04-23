Allanaron a dos alumnos de 16 y 17 años, encontraron una escopeta y una pistola

Autoridades de dos colegios le pidieron a la Justicia investigar fotos de redes sociales donde alumnos armados de 16 y 17 años se mostraban desafiantes. Los allanaron y encontraron una escopeta con mira telescópica y una pistola 9mm.

La investigación, a cargo de las fiscales Erica Chiesi y Solange Castelli junto a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), derivó en una serie de procedimientos en domicilios vinculados a los menores.

Durante los allanamientos, los efectivos también secuestraron un arma de aire comprimido, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de las autoridades educativas.

Según se informó, las publicaciones fueron realizadas a través de Instagram, donde los adolescentes se fotografiaban con armas y difundían mensajes intimidatorios dirigidos a la comunidad escolar.

En una de las imágenes, los jóvenes se identificaban como integrantes de “La mafia de los santis” y escribían: “Dale mañana giles”, mientras posaban armados. En otra publicación, advertían: “Perros, mañana con sangre los dejamos”.

Ante la gravedad del contenido, se activó una investigación urgente para prevenir posibles hechos de violencia.

Como resultado del operativo, la Justicia dispuso medidas sobre las familias de los estudiantes, entre ellas la inhibición de bienes y la obligación de afrontar los costos del despliegue policial.

Fuentes del caso indicaron que el padre de uno de los adolescentes, en cuyo domicilio se hallaron el rifle y la pistola, aseguró que desconocía la existencia de las armas.

Los investigadores continúan analizando el contenido de los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de las amenazas y si existía un plan concreto para llevar a cabo un ataque.

En tanto, se adoptaron medidas preventivas en los establecimientos educativos involucrados, mientras la causa avanza en el fuero correspondiente por tratarse de menores de edad.