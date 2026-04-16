“La droga se paga”: prendieron fuego una cochera y dejaron un mensaje mafioso

Un hombre fue filmado durante la madrugada cuando incendió el portón de un garaje en un edificio del barrio Echesortu, en el centro de la ciudad de Rosario, y dejó un mensaje intimidatorio vinculado presuntamente a una deuda por drogas.

El hecho ocurrió pasadas la 1 en un inmueble ubicado sobre la calle Río de Janeiro, entre Pasaje Oliden y San Lorenzo, en la zona céntrica de la ciudad santafesina.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad internas, el sospechoso llegó hasta el lugar con un bidón que contenía combustible, roció el portón de reja del garaje y, en cuestión de segundos, inició el fuego antes de retirarse.

Como consecuencia del ataque, una camioneta Ford EcoSport gris que se encontraba estacionada en la cochera sufrió daños menores, según precisaron voceros policiales.

Las llamas fueron sofocadas por los propios vecinos del edificio antes de la llegada de los efectivos, lo que evitó que el incendio se propagara y causara mayores destrozos.

En tanto, en una pared lindera de una torre cercana, los investigadores hallaron una nota adherida con cinta que contenía la frase “La droga se paga”, lo que refuerza la hipótesis de un mensaje mafioso relacionado con una presunta deuda vinculada al consumo de estupefacientes.

Fuentes del caso indicaron que aún no está claro si la intimidación estaba dirigida a los habitantes del edificio atacado o a residentes del inmueble vecino donde fue colocado el mensaje.