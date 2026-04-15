Autos de lujo, motos y un avión en una subasta de bienes incautados al delito

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inició este miércoles la exhibición de los vehículos que formarán parte de la quinta subasta de bienes incautados al delito, en el marco de una política pública orientada a debilitar el poder económico de las organizaciones criminales y convertir esos activos en recursos para la sociedad.

Desde las 10, cientos de personas recorrieron el predio del Salón Metropolitano para observar de cerca los bienes que serán subastados este jueves. En la subasta figuran autos de lujo, motos y hasta un avión de 50 millones.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó el inicio del proceso y el interés generado: “Ya empezó la exhibición y la gente está revisando autos, motos y otros bienes que se ofrecen, con total tranquilidad y normalidad”.

En ese sentido, remarcó el carácter estratégico de la iniciativa: “Estamos muy contentos de avanzar con esta política inédita a nivel nacional, que busca debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico y demostrarle a la ciudadanía que, a través de estos mecanismos, pueden participar con total tranquilidad”.

Además, subrayó el alcance federal de la convocatoria: “Esto se refleja en la cantidad de inscriptos: más de 5.400 personas de todas las provincias del país, con más de 700 de Buenos Aires y más de 200 de Córdoba”.

La exhibición continuará el jueves de 8.30 a 13, mientras que por la tarde, desde las 14.30, se realizará la acreditación de los participantes. A partir de las 16.20 comenzará la subasta, con la venta del primer lote.

Con esta nueva edición, la Provincia consolida una herramienta que permite recuperar bienes provenientes del delito, garantizar transparencia en su administración y generar recursos que se reinvierten en políticas públicas.