Asaltaron un local de ropa a metros de la casa de Kicillof y se llevaron mercadería

Dos delincuentes encapuchados y armados asaltaron un local de ropa ubicado a metros de la residencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde amenazaron de muerte a empleados y clientes durante un violento robo ocurrido al anochecer.

El hecho se registró en un comercio de la firma Rip Curl, situado en calle 5 entre 50 y 51, a media cuadra de la Residencia de la Gobernación, donde el mandatario provincial vive con su familia.

Según se observa en las cámaras de seguridad, el asalto comenzó cuando uno de los delincuentes ingresó al local con el rostro cubierto y extrajo un arma de fuego de la cintura, con la que apuntó directamente a un vendedor mientras le revisaba los bolsillos en busca de dinero y pertenencias.

Instantes después, un segundo asaltante irrumpió en el comercio y reforzó el control de la situación. Mientras uno de ellos se dirigió al mostrador para exigir el dinero de la caja, el otro intimidó a los clientes. “Quedate ahí o te vuelo la cabeza”, le dijo a uno de los jóvenes.

La empleada a cargo del local les indicó que no había efectivo disponible debido a que las ventas se habían realizado con tarjeta. “No vendimos nada hoy”, se la escucha decir en las imágenes.

Ante esa situación, el ladrón exigió “la plata grande” y, al no obtener una suma considerable, volvió a increpar a los clientes. A uno de ellos le sustrajo el teléfono celular y la billetera. “Yo trabajo con eso, hermano”, alcanzó a decir la víctima, visiblemente afectada.

En tanto, otro empleado pidió que al menos le devolvieran su documento de identidad, sin éxito. “¿Me dejás el DNI?”, imploró.

Antes de retirarse, uno de los delincuentes amenazó: “Te pego un tiro”, mientras continuaba exhibiendo el arma.

Finalmente, ambos asaltantes escaparon a bordo de una moto que habían dejado estacionada en la puerta del comercio, llevándose dinero, mercadería y objetos personales de las víctimas.