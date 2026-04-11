“¿Por qué me hacés esto?”: le disparó tres veces para que le entregue el celular

No eran todavía las 20 pero ya estaba oscuro. Un motociclista había parado en un comercio ubicado en calle 16 entre 127 y 128 que era el único de la cuadra que permanecía abierto. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió.

La víctima escuchó el ruido de una moto y cuando se dio vuelta, vio a un delincuente con una pistola apuntándole a la cabeza. Este le exigió el celular y casi sin darle tiempo, le disparó a los pies, lo que provocó un enorme shock en la víctima.

El hombre intentó evitar dárselo pero al escuchar el segundo disparo se lo entregó. “¿Por qué me hacés esto?”, le gritó mientras el delincuente se subía a la moto de un cómplice que estuvo todo el tiempo esperándolo sobre la vereda.

Antes de que se fuguen, le tiró con el casco para pararlos sin éxito. "Nunca nos pasó algo así acá", afirmó Delfina, una de las trabajadoras del kiosco. A su vez destacó que trabajan tras rejas como medida preventiva habitual y reconocen que la inseguridad suele aumentar durante la noche.

Vecinos consultados señalaron que Berazategui no suele ser una zona de alta delincuencia pero admiten que la situación del país podría agravar estos hechos. Algunos prefirieron no dar testimonio por miedo a represalias. La policía realizó peritajes tras el incidente pero no se observaron patrulleros ni presencia policial durante la cobertura periodística.