Le pegó a su mujer, atacó a los policías con una viga de hormigón y lo redujeron con una Taser

Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza.





Fue en la noche del viernes pasado, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor.