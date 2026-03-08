“Pirañas” tiraron de la bici a un repartidor, un chofer de Uber vio la secuencia y aceleró para atropellarlos

Un repartidor fue víctima de un violento intento de robo por parte de cuatro delincuentes que lo tiraron de su bicicleta para sustraerle el rodado en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, pero el asalto fue frustrado por la intervención de un conductor de una aplicación de viajes que advirtió la situación y aceleró su vehículo para ahuyentar a los sospechosos.





El hecho ocurrió cuando la víctima circulaba en bicicleta realizando tareas de reparto y fue interceptada por los asaltantes, quienes caminaban por la vereda. Al advertir que el delivery se aproximaba, los delincuentes cruzaron la calle con la aparente intención de emboscarlo.

De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, los sospechosos empujaron al repartidor contra un auto estacionado y le exigieron la bicicleta mientras uno de ellos le gritaba: “Dame la bici, dale”.

A raíz del ataque, el trabajador cayó al suelo y los asaltantes estaban a punto de concretar el robo cuando se produjo una situación inesperada.

Un conductor de una aplicación de transporte que circulaba por el lugar observó la secuencia y decidió intervenir: aceleró su vehículo en dirección a los delincuentes mientras hacía sonar reiteradamente la bocina y les gritaba que se apartaran.

Ante la reacción del automovilista, los cuatro sospechosos desistieron del asalto y escaparon corriendo, mientras que el repartidor se salvó del robo gracias a la rápida intervención del chofer.