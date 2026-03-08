Maltrato animal: volcó un carro, el caballo cayó al piso y tres hombres lo arrastraron sin piedad

Un caballo víctima de maltrato animal fue rescatado y puesto bajo resguardo en la Fundación Matías por orden de la fiscalía, luego de que el carro que tiraba volcara a un costado de la ex ruta 9 y la ruta 306, en la provincia de Tucumán.

El hecho fue advertido a partir de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cómo el carro, empujado por el animal, vuelca y provoca que el caballo caiga bruscamente al suelo.

Según se aprecia en la secuencia, segundos después tres hombres que iban en el carro intentaron volver a colocarlo en pie empujándolo, pero sin desatar al caballo, que era arrastrado por la estructura mientras permanecía en el suelo y sin poder incorporarse.

Ante la situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se dispuso la intervención para asistir al animal.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el caballo fue finalmente rescatado y trasladado para quedar bajo resguardo en la Fundación Matías, donde será evaluado y cuidado tras el episodio