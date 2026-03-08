Hostigaban a su hija, los enfrentó y terminó internado: murió 651 después

Un supuesto roce en la Ruta 210, a la altura de Alejandro Korn, se volvió una larga pesadilla de más de tres años para una familia.

El episodio de tránsito, ocurrido en septiembre de 2023 provocó una fuerte discusión entre Walter Teves y dos hermanos. A partir de allí, los hombres, de 25 y 17 años, comenzaron a hostigar a la familia, en particular a la hija del conductor, a la que insultaban en la calle y le realizaban gestos obscenos.

En marzo de 2024, cansado de la situación, fue a enfrentarlos a un kiosco que los agresores frecuentaban y que Walter conocía desde hace más de 15 años.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que Teves descendió del auto y los encaró. Rápidamente, los hombres se le fueron encima y comenzaron a golpearlo por toda la calle, hasta llegar a un momento donde, caído en el piso, lo patearon en la cabeza.

Al llegar la policía al lugar, cuando Walter ya estaba inconsciente en el suelo, los agresores aseguraron que estaba armado. “Los médicos me decían que iba a quedar cuadripléjico y conectado”, aseguró entonces María, su pareja.

La esposa de Teves señaló que no pueden cremar el cuerpo porque la causa sigue abierta. El mayor de los responsables será juzgado por homicidio en grado de tentativa. El juicio previsto para febrero fue pospuesto y la familia aguarda una nueva fecha.