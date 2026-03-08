La baja de la edad de imputabilidad: ¿Placebo normativo o demagogia punitiva?

El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad ha regresado con fuerza al escenario político argentino. Presentada como una respuesta inmediata frente a los problemas de inseguridad, la propuesta vuelve a instalar una lógica recurrente en la política criminal contemporánea: la utilización del derecho penal como instrumento de respuesta simbólica frente a demandas sociales complejas.

En ese contexto, la reducción de la edad de imputabilidad aparece menos como una política criminal fundada en evidencia empírica y más como una manifestación de lo que la doctrina ha denominado demagogia punitiva o populismo penal: la tendencia a recurrir al endurecimiento de las respuestas penales como forma de canalizar la preocupación social por el delito, aun cuando tales medidas carezcan de eficacia real para prevenirlo.

El sistema penal juvenil y su lógica protectoria

El régimen penal juvenil vigente en la Argentina se encuentra estructurado sobre un principio central: el reconocimiento de la especial situación de vulnerabilidad y desarrollo de las personas menores de edad. Esta perspectiva responde no solo a una tradición jurídica consolidada, sino también a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, particularmente a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al bloque de constitucionalidad federal.

Dentro de ese marco normativo, el derecho penal juvenil se concibe como un sistema excepcional, en el que la intervención punitiva debe operar como última ratio, privilegiando mecanismos de carácter educativo, social y de reintegración antes que respuestas estrictamente sancionatorias.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad altera esa lógica protectoria al ampliar el alcance del sistema penal sobre sujetos cuya situación exige, precisamente, una respuesta estatal distinta del castigo.

Simplificación del fenómeno delictivo juvenil

Uno de los problemas centrales del debate público sobre esta cuestión es la tendencia a reducir el fenómeno delictivo juvenil a una variable única: la edad de punibilidad. Sin embargo, la criminología contemporánea ha demostrado que la delincuencia juvenil responde a factores multicausales, entre los que se destacan la exclusión social, la desigualdad estructural, la deserción educativa y las fallas en los dispositivos de contención institucional.

Pretender que la reducción de la edad de imputabilidad constituya una herramienta eficaz para enfrentar este fenómeno implica desconocer la complejidad del problema y sustituir el análisis estructural por una respuesta simplificada de naturaleza punitiva.

En términos de política criminal, ello supone desplazar la discusión desde las políticas públicas de prevención hacia la ampliación del poder punitivo del Estado.

Derecho penal simbólico y eficacia preventiva

La experiencia comparada muestra que las reformas orientadas exclusivamente al endurecimiento de las respuestas penales suelen producir efectos principalmente simbólicos. El derecho penal se transforma, así, en un instrumento destinado a transmitir un mensaje político de severidad, más que en una herramienta eficaz de prevención del delito.

En este sentido, la baja de la edad de imputabilidad no modifica las condiciones estructurales que generan el delito juvenil, ni fortalece necesariamente los mecanismos de prevención o reinserción. Por el contrario, corre el riesgo de profundizar procesos de estigmatización y de incorporación temprana de adolescentes al sistema penal, con consecuencias que pueden resultar contraproducentes desde el punto de vista criminológico.

La reciente reforma y la reducción de la edad a 14 años

En este escenario, la reciente decisión legislativa de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años vuelve a instalar las mismas tensiones que han atravesado históricamente el debate sobre el sistema penal juvenil.

La reforma fue presentada como una herramienta destinada a fortalecer la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y criminológica, resulta difícil sostener que esta modificación tenga un impacto real en la prevención del delito.

La participación de menores de esa franja etaria en delitos graves constituye, en términos estadísticos, un porcentaje marginal dentro del fenómeno delictivo general. En consecuencia, la ampliación del sistema penal hacia adolescentes más jóvenes difícilmente altere las dinámicas estructurales de la criminalidad.

En ese sentido, la reforma parece responder más a la necesidad de ofrecer una señal política frente a la demanda social de seguridad que a una estrategia integral de política criminal.

La reducción de la edad de imputabilidad opera así como una suerte de placebo normativo: una medida que produce la sensación de acción estatal frente al delito, pero que carece de la capacidad real para modificar las condiciones que lo generan.

Política criminal o marketing penal

El problema de fondo radica en que el debate sobre la imputabilidad juvenil suele desarrollarse en un clima dominado por la urgencia política y la presión mediática. Bajo esas condiciones, el derecho penal tiende a ser utilizado como una herramienta de gestión de la ansiedad social frente al delito, antes que como resultado de una planificación racional de la política criminal.

La consecuencia es la sustitución de políticas públicas integrales por medidas que ofrecen una respuesta inmediata en el plano discursivo, pero que difícilmente logren modificar las dinámicas reales del fenómeno delictivo.

Reflexión final

La seguridad pública constituye, sin duda, una de las principales preocupaciones de la sociedad contemporánea y exige respuestas estatales eficaces. Sin embargo, la experiencia demuestra que la expansión del poder punitivo rara vez resuelve por sí sola los problemas que pretende enfrentar.

Reducir la edad de imputabilidad puede resultar una medida políticamente atractiva en contextos de alta sensibilidad social frente al delito. No obstante, desde una perspectiva jurídica y criminológica, todo indica que se trata más de una respuesta simbólica destinada a producir impacto en la opinión pública que de una política criminal capaz de incidir realmente en la prevención del delito juvenil.

Si la reciente reforma que fija la imputabilidad a partir de los 14 años pretende ser presentada como una solución al problema de la inseguridad, existe un serio riesgo de que el derecho penal vuelva a ser utilizado como un recurso retórico antes que como una herramienta eficaz de política pública.

En ese punto, el peligro no es solo jurídico sino institucional: cuando el derecho penal se transforma en un instrumento de demagogia punitiva, la política criminal deja de orientarse por criterios de racionalidad y evidencia para quedar subordinada a las urgencias del clima político y mediático.

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