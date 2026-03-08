Se largó a cruzar en una avenida y chocó a un motociclista: lo salvó el casco

Un motociclista resultó herido, aunque fuera de peligro, luego de protagonizar un fuerte accidente con un auto en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre, hecho que fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El episodio ocurrió durante la tarde en la intersección de la avenida de las Industrias y la calle Gutiérrez, donde por causas que se investigan el conductor de un auto no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra una motocicleta.

A raíz del choque, el motociclista, que llevaba colocado el casco de seguridad, salió despedido y cayó sobre el asfalto.

La secuencia fue advertida por los operadores de la central de monitoreo del COT, quienes observaron el hecho a través del sistema de videovigilancia y activaron de inmediato el protocolo de asistencia.

Minutos después, personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) acudió al lugar y brindó atención médica al motociclista, quien se encontraba consciente y no requirió ser trasladado a un centro de salud.

Tras el incidente, también intervinieron agentes de tránsito y personal de seguridad para ordenar la circulación en la zona y realizar las actuaciones correspondientes.