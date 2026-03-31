"Ya nos robaron como 60 veces": violento asalto a una distribuidora

Dos delincuentes armados asaltaron otra vez una distribuidora de hamburguesas en la ciudad de La Plata, donde amenazaron a los empleados y se llevaron la recaudación tras ingresar al sector interno del mostrador.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de las calles 131 y 36, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según se observa en las imágenes, los asaltantes, que actuaban encapuchados, irrumpieron en el lugar y redujeron a los trabajadores a punta de pistola.

En ese contexto, uno de los ladrones se metió por el espacio entre el vidrio y el mostrador y accedió al sector donde se encontraba la caja registradora.

Bajo amenazas de muerte, uno de los empleados fue obligado a colaborar y colocar el dinero en una bolsa, mientras el delincuente le exigía: “¡Dale, traé una bolsa!”.

Tras apoderarse de la recaudación, los sospechosos escaparon del lugar sin ser detenidos. El episodio generó indignación en el dueño del comercio, Nahuel Gianni, quien aseguró que el local ya fue asaltado en reiteradas oportunidades.

“Nos volvieron a robar. Ya perdimos la cuenta, como 60 veces”, expresó el comerciante en redes sociales, tras sufrir reiterados asaltos en los últimos 5 años. Además sostuvo que los presuntos autores del hechoya estaban identificados.

“Llega un punto donde no sabés si hablar con bronca, tristeza o impotencia. Atrás de una sucursal hay esfuerzo, trabajo y una familia”, manifestó.

Finalmente, Gianni señaló que, pese a la reiteración de los robos, lo más importante es que los empleados no resultaron heridos, y agregó que la Policía intervino desde el primer momento, mientras la investigación quedó en manos de la Justicia.