Le hicieron una entradera al trapero “Ponte Perro”, mataron a un delincuente en la fuga y tomaron de rehén a una vecina

Era una tarde más en Hortiguera al 1900. Allí Mario Emanuel De los Santos (27) estaba junto a su familia cuando entraron cinco encapuchados con armas, les pegaron, los ataron y comenzaron a robarles.

La víctima en cuestión era el cantante Ponte Perro, que en sus redes solía exhibir autos y otros lujos que tenía producto de su vida artística.

El ruido y los movimientos extraños no pasaron desapercibidos y un vecino llamó al 911. Alertados por la llegada de la CPI y personal motorizado UPPL de la Comisaría 1ra, los delincuentes se subieron a un Renault Kardian y emprendieron la fuga.

Durante la persecución se tirotearon con los efectivos usando una ametralladora. Al llegar a la esquina de Alberti y Ecuador, chocaron. En ese contexto, un delincuente fue herido y murió en el lugar. Si bien dos lograron fugarse, otros dos quedaron en las inmediaciones.

La tensión continuó luego de que uno de ellos se meta en una casa y tome de rehén a una vecina de 50 años. Desde el garage y poniendo una pistola al cuello, comenzó a negociar con la policía. “Haceme caso que no te va pasar nada”, le dijeron los oficiales. Al dejarla libre, lo atraparon.



El operativo, coordinado por la Jefatura Departamental de Ituzaingó terminó con dos dos detenidos. Los hombres, de 24 y 35 años, tenían causas previas por robo, resistencia a la autoridad y homicidio. Los oficiales incautaron una pistola Glock 9mm y una Browning 9mm, ambas con numeración suprimida.