Le robaron la moto y recibió una llamada extorsiva: “Te la devuelvo si me das plata”

Un hombre fue víctima de un violento asalto en la localidad bonaerense de González Catán, donde cuatro delincuentes lo empujaron de su moto mientras lo amenazaban con un arma de fuego, y horas más tarde fue contactado por un extorsionador que le exigió dinero a cambio de devolverle el vehículo.

El hecho ocurrió sobre la calle Domingo Victorio de Achega, entre Encina y Valentín Gómez, cuando la víctima circulaba a bordo de su moto y fue interceptada por dos rodados en los que se desplazaban cuatro asaltantes.

Según se observa en imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes emboscaron al conductor y, tras una breve persecución, lo empujaron violentamente, provocando su caída sobre el asfalto.

Mientras el hombre permanecía en el suelo, uno de los asaltantes lo amenazó apuntándole a la cabeza con un arma de fuego, en tanto que otro cómplice levantó la moto y, luego de varios intentos, logró ponerla en marcha para darse a la fuga junto al resto del grupo.

Horas después del robo, la víctima fue contactada telefónicamente por un hombre que aseguró haber adquirido el rodado “de buena fe” y le propuso devolvérselo a cambio de una transferencia bancaria inmediata.

“Compré la moto de buena fe. Te la devuelvo si me transferís plata”, se escucha decir al presunto extorsionador en la comunicación, que fue registrada por familiares de la víctima desde otro dispositivo móvil.

El material, que incluye tanto la secuencia del asalto como el audio del intento de extorsión, comenzó a circular en redes sociales, mientras se investiga la posible vinculación entre el autor del llamado y los delincuentes que perpetraron el robo.