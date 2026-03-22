Quería subirse al avión con una pintura del siglo XVIII: sospechan que fue robada

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un impresionante hallazgo en medio de lo que parecía un control de rutina más en un vuelo que unía la capital santiagueña con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando una mujer despachó un bulto que, por sus grandes dimensiones, no pasaba por el escáner de rayos X de los controladores. Ante dicha circunstancia, la interrogaron para saber el contenido.

La sospechosa confesó que se trataba de la impresión de un cuadro de la “Vírgen de la Leche”, una pintura originaria de Perú, típica de la época colonial.

Ante la situación de una posible infracción a la Ley 25.743- Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, se dio intervención al Juzgado Federal, Criminal y Correccional N° 2 a cargo de Sebastián Argibay, que ordenó la retención de la pintura y su derivación a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia santiagueña.

La mujer, por su parte, pudo seguir su itinerario hasta Buenos Aires, a la espera de una futura convocatoria a declarar.