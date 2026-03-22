Detuvieron a jefe narco y a sus cinco hermanos mientras festejaba su cumpleaños

Ya era la hora de cortar la torta. Parte de la familia estaba reunida para festejar el cumpleaños 50 de D.A. Funes. La otra mitad, estaba vendiendo droga en más de cinco barrios a través de una sofisticada red de narcomenudeo.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro: la Superintendencia de Investigadores de Delitos Complejos y Crimen Organizado en conjunto con grupos tácticos, irrumpieron y arrestaron al cabecilla.

Se trató de un megaoperativo de 13 allanamientos en busca de desmantelar una poderosa estructura que operaba en Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión. Cómo resultado de dichas pesquisas, detuvieron a otras ocho personas, incluidos cinco familiares directos de Funes.

La investigación determinó que la organización estaba integrada por múltiples miembros con lazos sanguíneos, lo que le otorgaba hermetismo, estabilidad operativa y permanencia en el tiempo, dificultando su detección. El cabecilla usaba la casa de su propia madre como centro de operaciones.

Las casas en las que residen, ocultan y frecuentan, resultaron ser propicias para la actividad criminal: rápido acceso a rutas y autopista, facilitando las tareas de circulación, actos preparativos, tareas de inteligencia y fuga, tratándose principalmente de construcciones ostentosas del tipo quintas.

Secuestraron 31 kilos de marihuana, 4 ladrillos de cocaína y armas de fuego.