Lo mataron en la puerta de un boliche y detuvieron a 4 patovicas acusados de haberlo ahorcado

Un hombre de 51 años murió en la puerta de un boliche luego de una violenta pelea con personal de seguridad que le había impedido el ingreso, y por el hecho fueron detenidos cuatro “patovicas” acusados de homicidio.

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien falleció en la vereda del local nocturno ubicado en la esquina de las calles Peña y Paunero, en el partido bonaerense de San Miguel.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 3, cuando efectivos de la Comisaría 2ª acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y encontraron al hombre tendido en el suelo, sin signos vitales, mientras el boliche ya se encontraba con sus puertas cerradas y varias personas en estado de conmoción.

Según las primeras averiguaciones, Rogers había llegado al lugar junto a dos hombres de 23 y 46 años con la intención de ingresar al local, pero el acceso les fue denegado por el personal de seguridad.

De acuerdo a las imágenes registradas por cámaras de seguridad, la situación se tensó cuando desde el grupo de empleados les indicaron: “Ustedes no entran”. En ese contexto, la víctima se retiraba junto a sus acompañantes, pero dio media vuelta para decirle algo a uno de los custodios, lo que derivó en una agresión inicial.

Siempre según la reconstrucción, uno de los empleados le propinó una cachetada, tras lo cual se desató una pelea generalizada a golpes de puño entre los involucrados.

Como consecuencia del enfrentamiento, Rogers quedó tendido en el lugar y murió poco después. La principal hipótesis de los investigadores es que el deceso se produjo por una asfixia mecánica, presuntamente provocada durante la agresión.

En el marco de la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien dispuso la aprehensión de cuatro empleados de seguridad del boliche.

Los detenidos fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), todos imputados por el delito de homicidio.

En tanto, el local nocturno fue clausurado preventivamente mientras avanzan las pericias y la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.