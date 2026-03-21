Buscaban a su hijo pero resultó ser una trampa: los emboscaron y les robaron el auto

Su hijo había terminado el partido en el club y, como siempre, lo había buscado una familia amiga de La Matanza con la que coordinaban la logística en torno a las actividades deportivas. Ahora, tocaba retirarlo.

Sin embargo, lo que parecía la última actividad del día antes de ir a descansar, se convirtió en una noche de terror. Al llegar a la zona de Olegario Andrade y Voissin, en Laferrere, una banda de delincuentes puso en marcha un sofisticado mecanismo de asalto.

Un auto los pasó de largo y frenó metros más adelante: intercomunicados con el segundo coche por medio de un handy, les ordenaron que se detengan para establecer la trampa. Sin darles tiempo a reaccionar, les apuntaron y los forzaron a bajar.

Después de sacar al hombre y la mujer del coche, uno de ellos tomó el control y comenzó a escapar haciendo marcha atrás acompañado por uno de los vehículos. El otro, tomó la dirección contraria para dificultar cualquier persecución.

El episodio, que quedó registrado por cámaras, refleja la modalidad de emboscada utilizada por bandas delictivas y vuelve a poner en foco la inseguridad en la zona. Interviene la Justicia para dar con los responsables.