Falló la Taser, el vigilador se prendió fuego en su empresa por una deuda y está grave

Un vigilador que en la puerta de una empresa de la zona oeste de Rosario permanece internado en estado crítico, con asistencia mecánica respiratoria, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El hecho, que generó conmoción y quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, ocurrió cuando el trabajador se atrincheró en la garita de vigilancia de la compañía, se roció con combustible y comenzó a reclamar a los gritos el pago de una deuda laboral.

“¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más!”, se lo escucha decir en uno de los videos difundidos.

Según se reconstruyó, ante la situación de extrema tensión, efectivos policiales acudieron al lugar y, tras varios minutos de negociación, intentaron reducirlo mediante el uso de una pistola Taser.

Cuando los uniformados ingresaron a la cabina para asistirlo, el hombre se prendió fuego y las llamas se propagaron rápidamente por gran parte de su cuerpo, pese a que los agentes utilizaron matafuegos para sofocarlas.

El último parte médico indicó que el paciente continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Desde la empresa señalaron que el vigilador había trabajado allí por un período breve, contratado a través de una firma de seguridad tercerizada, y sostuvieron que los pagos correspondientes al servicio ya habían sido efectuados a esa compañía.