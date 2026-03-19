Cayó el ladrón que simuló una ejecución con la mujer arrodillada y la pistola en la cabeza

Un delincuente acusado de protagonizar un violento robo en el que simuló una ejecución al colocarle un arma en la cabeza a una mujer, mientras la obligaba a arrodillarse delante de su pareja, fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento realizado en la localidad de Turdera, en el partido de Lomas de Zamora.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 5ta en una vivienda ubicada sobre la calle Patricios al 800, donde los agentes ingresaron, avanzaron hasta el fondo de la propiedad y lograron capturar al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

El hecho que se le imputa ocurrió el pasado 21 de febrero, cerca de las 11, en la intersección de las calles Argentina y Asamblea, en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

Según la reconstrucción, una pareja se encontraba cargando bolsas y cajas en el baúl de su auto Volkswagen cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados que les exigieron las llaves del vehículo y los teléfonos celulares.

Durante el asalto, uno de los ladrones redujo a la mujer, la obligó a tirarse al piso y, en una escena de extrema violencia, le apoyó una pistola en la cabeza mientras le gritaba: “¡Tirate al piso!” y “¡Callate o te mato!”, todo ante la mirada de su pareja.

El dueño del coche tuvo una desesperada reacción y llegó a abrirles la puerta trasera, pero no pudo evitar que le robaran el auto. Los asaltantes escaparon a toda velocidad.

La investigación, a cargo de la fiscalía de la doctora Palin, permitió identificar al sospechoso y establecer que residía en Turdera, por lo que se solicitó la correspondiente orden de allanamiento para detenerlo.