Una caravana de cientos de motoqueros, descontrol y ruidos molestos

Vecinos de Chaco denunciaron un escenario de descontrol durante la madrugada por la circulación de caravanas de motociclistas que copan las calles, generan ruidos molestos y realizan maniobras peligrosas, en episodios que, según señalaron, no logran ser contenidos por los operativos de prevención.

De acuerdo a registros difundidos en cámaras de seguridad, cientos de motoqueros se movilizan en grupo por avenidas y calles de Resistencia y Fontana, sin respetar señales de tránsito y ejecutando maniobras como “willy”, lo que implica circular con la rueda delantera levantada.

Las imágenes muestran situaciones de riesgo tanto para los propios conductores como para terceros, en un contexto de circulación desordenada y sin controles efectivos en el momento de los desplazamientos.

Vecinos de las zonas afectadas advirtieron que el paso de los rodados genera un estruendo ensordecedor producto de motores y escapes, muchos de ellos no homologados, que alteran el descanso nocturno. “No podemos dormir”, expresaron en reiteradas quejas.

Fuentes policiales informaron que se realizaron operativos en distintos puntos de Resistencia y Fontana, con el secuestro de 16 motocicletas de diversas marcas y cilindradas, que fueron trasladadas a dependencias policiales.

Además, 16 personas fueron notificadas por infracciones al Código de Faltas Provincial, en el marco de procedimientos orientados a controlar la circulación irregular y reducir el impacto de estas prácticas.

Las autoridades indicaron que continuarán con los controles, mientras crece la preocupación vecinal por la reiteración de estos episodios y el riesgo vial que representan.