Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram mientras que Tini, Messi, De Paul y Susana presentan videoclip

El tenso panorama entre Tini Stoessel y Emilia Mernes llamó la atención, gesto tan simple como potente en el universo digital: la “Triple T” dejó de seguir a la entrerriana en Instagram, encendiendo el debate entre sus seguidores y agitando el ambiente de la música urbana nacional. La actitud no pasó inadvertida y se convirtió en tendencia, sumando a la grieta a otras figuras del círculo cercano.

Apenas horas después de la decisión de Tini, los usuarios advirtieron que otra referente de la escena también había dejado de seguir a Emilia: nada menos que Antonela Roccuzzo. La esposa de Lionel Messi, que desde la mudanza de la familia a Estados Unidos se mostró cercana a Stoessel, no dudó en plantar su postura y acompañar la decisión de la cantante pop, reforzando la idea de un frente unido en medio del revuelo mediático. Para muchos, el gesto de Antonela es más que una simple acción en redes: es una señal clara de apoyo y lealtad, en un contexto donde las alianzas entre figuras del espectáculo se leen al detalle.

“Las esposas de los campeones del mundo la detestan”, afirmó Yanina Latorre sin revelar fuentes, tras contar una anécdota sobre una fiesta familiar en el ámbito del fútbol.

La lista de unfollows no terminó ahí. Valentina Cervantes, recordada por el público tras su paso por MasterChef Celebrity y pareja de Enzo Fernández, también siguió los pasos de Roccuzzo. Entre sus casi mil seguidos ya no figura el nombre de Emilia, confirmando que la grieta se profundizó y que el entorno de Tini y Antonela dejó de lado cualquier gesto de diplomacia. El dato fue rápidamente chequeado y viralizado por los fanáticos y las cuentas especializadas en espectáculos, que no tardaron en remarcar la ausencia de la artista de Nogoyá entre los vínculos virtuales de Valentina.

De este modo, la grieta entre la pareja de Rodrigo de Paul y la artista entrerriana quedó más expuesta que nunca, en un escenario donde las amistades y los unfollows son leídos como señales inequívocas de alianzas y distanciamiento. Sin embargo, no es la primera vez que el círculo de “Los del Espacio” atraviesa una crisis. En febrero pasado, María Becerra también se adelantó a la jugada y dejó de seguir a Mernes en redes, sumando un mensaje cifrado que fue interpretado como el cierre definitivo de su vínculo. El unfollow de “La Nena de Argentina” se leyó como un nuevo capítulo en la interna del colectivo, y el revuelo entre fanáticos y programas de espectáculos fue inmediato.

El drama con María Becerra y sus shows en River:

Las señales de distanciamiento no son nuevas. Un hecho clave fue la ausencia total de “Los del Espacio” en los shows de Becerra realizados en River Plate a comienzos de 2025. Los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024, y poco después una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la cantante reforzó la idea de fracturas internas y cambios de dinámica. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales, la percepción de quiebres en el equipo se instaló con fuerza en el ambiente.

Yanina Latorre compartió públicamente también, que Mernes hizo lo posible para dar de baja la presentación de Becerra en River, pero no lo logró.

Tini Stoessel junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez:

En medio de un gran momento profesional, Stoessel vuelve a estar en el centro de la escena con un proyecto que promete dar que hablar. La artista logró reunir en un mismo videoclip a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, tres figuras de peso de distintos mundos.

El encuentro tuvo lugar en Miami, donde todos coincidieron para formar parte de una producción que, por ahora, se mantiene bajo total hermetismo.

Según detalló el conductor Ángel de Brito, el proyecto consiste en el videoclip de una nueva canción de Tini, que todavía no fue presentada oficialmente.