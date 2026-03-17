Perdió el control del auto, provocó un choque múltiple y un panadero se salvó por centímetros

Un hombre que cargaba mercadería en su camioneta se salvó por centímetros cuando un auto fuera de control impactó contra un Fiat Uno estacionado y arrastró el vehículo hacia su camioneta.

El accidente ocurrió cerca de las 5.30 sobre la calle Beltrán al 1500, en el barrio La Sirena, y quedói registrado por las cámaras de seguridad de la zona.



Según declaró el conductor del auto, se quedó dormido al volante. "Me venció el sueño", contó.

El trabajador, identificado como Walter Guillermo, no sufrió heridas, aunque su camioneta tuvo daños en la óptica y en una de las puertas del baúl, que estaba abierta al momento del choque. La policía realizó pericias en el lugar.

El fuerte impacto generó alarma entre los vecinos, que se acercaron al lugar al escuchar la colisión, y provocó daños en varios vehículos estacionados en la zona.

El conductor involucradose bajó inmediatamente del auto, permaneció en el lugar del hecho y admitió que el sueño lo había vencido mientras conducía.