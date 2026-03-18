Giró a la izquierda, venía un motociclista y chocó contra el auto: casi se mata

Un motociclista resultó herido esta tarde al chocar contra un auto que realizó una maniobra de giro a la izquierda en una esquina de San Clemente del Tuyú.

El hecho ocurrió cerca de las 19.20 en la intersección de las calles 8 y 34, donde, por causas que se investigan, un vehículo Ford Ka giró hacia la izquierda y fue impactado de lleno por una moto de baja cilindrada que circulaba a alta velocidad.

Según se observa en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el conductor del rodado menor no llegó a frenar e impactó contra la puerta del acompañante del auto, tras lo cual salió despedido y cayó pesadamente sobre el asfalto.

De acuerdo a las primeras informaciones, el motociclista no llevaba casco al momento del siniestro, lo que agravó las consecuencias del impacto.

Vecinos que presenciaron la secuencia acudieron de inmediato a asistir a la víctima y pidieron que no fuera movida hasta la llegada del personal médico. “Está herido, no lo toquen”, se escucha decir a uno de los testigos.

Minutos después, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al herido a un hospital cercano, donde quedó internado bajo observación.