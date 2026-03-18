Disfrazado de delivery asaltó una panadería y se llevó la caja con la recaudación

Un delincuente que simulaba ser repartidor asaltó una panadería en Mar del Plata, donde amenazó con un arma a una empleada y se llevó la caja registradora con la recaudación del día.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en un local ubicado en la esquina de las calles Alió y Ayacucho, cuando el asaltante ingresó con casco colocado y una mochila de una aplicación de delivery, en una maniobra que buscaba no despertar sospechas.

Según el relato de la víctima, el hombre la sorprendió al cruzar el mostrador y, tras apuntarle con un arma de fuego, le exigió el dinero al grito de "dame la plata, no toques nada o te pego un tiro”.

La empleada le respondió que no tenía dinero, por lo que el delincuente, ante la imposibilidad de abrir la caja registradora, decidió llevársela completa con la recaudación.

En tanto, un cómplice que también simulaba ser repartidor lo aguardaba en la puerta del comercio a bordo de una motocicleta con el motor en marcha, lo que facilitó la rápida fuga de ambos tras concretar el robo.