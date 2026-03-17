Dos amigas escaparon de un control y la conductora tenía 1,72 g/l de alcohol en sangre

Dos jóvenes fueron detenidas tras protagonizar una peligrosa persecución policial en la ciudad de Rosario, luego de evadir un control vehicular mientras circulaban bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió en la madrugada, cuando las amigas salieron de un local nocturno y, al ser interceptadas por efectivos motorizados, optaron por darse a la fuga a toda velocidad.

La persecución culminó en la intersección de Entre Ríos y 9 de Julio, donde la mujer al volante detuvo finalmente el vehículo tras la orden policial de “bájense del auto, ¿no escuchás?”.

Las impactantes imágenes del operativo quedaron registradas en la cámara GoPro que llevaba uno de los agentes en el casco.

Tras confirmarse el resultado positivo del control de alcoholemia, los efectivos secuestraron el vehículo como medida preventiva y de acuerdo a lo establecido por la legislación vial vigente. La acción busca prevenir riesgos adicionales mientras se tramitan las actuaciones judiciales correspondientes.

Ambas jóvenes fueron arrestadas por resistencia a la autoridad y permanecen a disposición de la Justicia local, mientras se labran las actas por infracción a la Ley de Tránsito y otras medidas complementarias del procedimiento policial.