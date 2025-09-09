Manejaba borracho, estrelló su camioneta contra una estación de servicio y destrozó los surtidores

Un conductor en estado de ebriedad chocó a la madrugada contra una estación de servicio, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Strobel, y provocó destrozos en varios surtidores, aunque no se registraron heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 cuando una camioneta, en la que viajaban un ciudadano de nacionalidad paraguaya y un acompañante, perdió el control y se incrustó en el sector de expendio de combustible.

Voceros de la estación de servicio señalaron que se trató de “una desgracia con suerte”, ya que al momento del impacto no había clientes cargando combustible y el personal de guardia logró accionar de inmediato los protocolos de seguridad.

El choque provocó daños en bidones y parte de la infraestructura de los surtidores, pero el rápido accionar de bomberos voluntarios, Defensa Civil y efectivos policiales permitió controlar el derrame de combustible y evitar un incendio.

Las autoridades locales indicaron que la estación volverá a operar en las próximas horas, aunque solo con parte de los surtidores habilitados hasta completar las tareas de limpieza y reparación.

En el lugar también trabajaron ambulancias municipales y personal de Protección Comunitaria, que garantizó la seguridad en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.