Feroz disputa por el territorio y narcos a los tiros con armas largas a metros de una escuela

Un feroz tiroteo entre integrantes de dos familias vinculadas al narcomenudeo se desató a plena luz del día en González Catán durante una disputa territorial, en un hecho que quedó grabado en video y es investigado de oficio por la Justicia,



En las imágenes se escuchan al menos seis disparos y se observa a cuatro hombres armados con armas largas corriendo y efectuando detonaciones en plena calle, a metros de una escuela.

El violento episodio ocurrió en la manzana 26 del barrio Los Ceibos, delimitada por las calles Sanabria, Coronel Conde, Bahía Blanca, Juan Pío Gana y Zelada.

La fiscal Andrea Palin, a cargo de la UFI N°11 de La Matanza, inició una causa por “abuso de arma” y dispuso medidas de investigación con intervención de efectivos de la comisaría de Villa Dorrego.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre detenidos en relación con el hecho.