Disfrazados de policías y a los tiros robaron más de $20 millones en una casa de cambio

Un grupo de delincuentes disfrazados de efectivos de la Policía Federal asaltó una financiera en un complejo de oficinas de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, y escapó a los tiros tras robar más de $20 millones y teléfonos celulares. No hubo heridos.

El hecho ocurrió en el complejo K41, ubicado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, cuando los ladrones llegaron a bordo de una camioneta blanca ploteada con inscripciones similares a los de la Policía.

Los delincuentes exhibieron una orden de allanamiento falsa para engañar al personal de vigilancia y lograron ingresar al edificio. Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo y celulares que colocaron en al menos cinco maletines.

Durante el asalto, empleados del lugar filmaron el momento en que los sospechosos descendían por las escaleras, mientras se escuchaba un disparo. “Se están tiroteando, qué peligro”, exclamó una trabajadora en el video.

Al huir, los delincuentes interceptaron a un automovilista que circulaba en un vehículo negro, lo obligaron a descender y efectuaron nuevos disparos antes de darse a la fuga. Según los testigos, un hombre intentó detenerlos arrojando un objeto contundente contra el coche, pero no pudo evitar que escaparan.

Los investigadores ordenaron peritajes en la escena y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los integrantes de la banda de los falsos policía.